Soirée de l’humour Comedy Palace Valence

Valence

Soirée de l’humour

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 20:45:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez profiter de cette belle soirée. Vous pourrez y découvrir 2 artistes.

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Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

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English :

Come and enjoy this wonderful evening. You can discover 2 artists.

L’événement Soirée de l’humour Valence a été mis à jour le 2024-08-02 par Valence Romans Tourisme