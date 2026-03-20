Soirée de présentation du D’Jazz Nevers Festival #40 La Maison Nevers

Soirée de présentation du D’Jazz Nevers Festival #40

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 23:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Rendez-vous le vendredi 11 septembre 2026 pour la soirée de présentation du D’Jazz Nevers Festival ! Au programme présentation de la programmation de la 40e édition du festival suivie d’un concert pour clôturer la soirée.

Soirée gratuite, entrée libre et sans réservation ! .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée de présentation du D’Jazz Nevers Festival #40

L’événement Soirée de présentation du D’Jazz Nevers Festival #40 Nevers a été mis à jour le 2026-03-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)