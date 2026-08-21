Soirée de Solidarité avec la Palestine, Gare Saint Sauveur / L’hybride / Théâtre Sébastopol, Lille

Informations pratiques

Soirée de Solidarité avec la Palestine Mercredi 16 septembre, 18h00 Gare Saint Sauveur / L’hybride / Théâtre Sébastopol Nord

participation libre, réservation conseillée (voir QR Code sur affiche)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:30:00+02:00

Le 16 septembre à la Gare Saint Sauveur, la Palestine est à l’honneur!

A 18h: venez voir ou revoir le film « From Gaza with Love »

Suhail Nassar filme les enfants de Gaza avec tendresse et raconte leur survie sous les bombes israéliennes. Un journal de guerre lumineux raconté à distance à Charles Villa, un reporter étranger interdit d’accès à Gaza. L’histoire d’une jeunesse vivante et d’une amitié naissante

La diffusion sera suivie d’un échange avec l’équipe du film.

A 21h15, venez partager l’énergie communicative de SIDI WACHO qui nous promet comme à son habitude un concert haut en couleurs, festif et militant!

Venez témoigner de votre solidarité!

L’ensemble des dons collectés sera reversé intégralement à deux associations travaillant sur le terrain, au plus près des besoins des Palestiniens:

– Palmed: association de médecins dédiée à l’aide médicale pour les populations palestiniennes affectées par les crises humanitaires, et notamment à Gaza afin d’apporter des soins aux blessés de guerre et/ou aux malades chroniques

– Project Hope : association basée à Naplouse (Cisjordanie) et qui intervient notamment dans les camps de réfugiés autour de Naplouse dans le domaine de l’art et de l’éducation pour aider les jeunes palestiniens ayant grandi dans un contexte de violence et d’occupation, en leur donnant les outils nécessaires pour accéder à un avenir meilleur.

Soirée organisée par l’association « Amitié Lille Naplouse » (ALN) en partenariat avec la section de Lille de la « Ligue des Droits Humains » (LDH) et le soutien de la Ville de Lille.

Gare Saint Sauveur / L’hybride / Théâtre Sébastopol 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Soirée de Solidarité avec la Palestine