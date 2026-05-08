SOIREE DE SOUTIEN AU FESTIVAL LES ENTRELACÉS Brasserie Guibs Mayenne

Mayenne

SOIREE DE SOUTIEN AU FESTIVAL LES ENTRELACÉS

Brasserie Guibs 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’association les Entrelacés se mobilise et vous invite à une soirée festive de soutien au festival Les Entrelacés !

Se retrouver, discuter, chanter, danser, bouger, rire ensemble… On débute par un goûter-boum pour les enfants avant de vous inviter à prendre place pour le spectacle Mixophone de la compagnie L’atelier de papier.

Nous vous concoctons une farandole de surprises à base de blind-test, jeux et DJ set pour accompagner cette soirée pas comme les autres !

Tout en dégustant notre nouvelle boisson houblonnées créée spécifiquement pour l’occasion…

Tout public Prix libre

Bar et restauration sur place .

Brasserie Guibs 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 7 63 67 80 40 lesentrelaces@gmail.com

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English :

The Les Entrelacés association invites you to a festive evening of support for the Les Entrelacés festival!

L’événement SOIREE DE SOUTIEN AU FESTIVAL LES ENTRELACÉS Mayenne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Mayenne Co