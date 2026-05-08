SOIREE DE SOUTIEN AU FESTIVAL LES ENTRELACÉS Brasserie Guibs Mayenne
SOIREE DE SOUTIEN AU FESTIVAL LES ENTRELACÉS Brasserie Guibs Mayenne vendredi 29 mai 2026.
Mayenne
SOIREE DE SOUTIEN AU FESTIVAL LES ENTRELACÉS
Brasserie Guibs 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
L’association les Entrelacés se mobilise et vous invite à une soirée festive de soutien au festival Les Entrelacés !
Se retrouver, discuter, chanter, danser, bouger, rire ensemble… On débute par un goûter-boum pour les enfants avant de vous inviter à prendre place pour le spectacle Mixophone de la compagnie L’atelier de papier.
Nous vous concoctons une farandole de surprises à base de blind-test, jeux et DJ set pour accompagner cette soirée pas comme les autres !
Tout en dégustant notre nouvelle boisson houblonnées créée spécifiquement pour l’occasion…
Tout public Prix libre
Bar et restauration sur place .
Brasserie Guibs 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 7 63 67 80 40 lesentrelaces@gmail.com
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English :
The Les Entrelacés association invites you to a festive evening of support for the Les Entrelacés festival!
L’événement SOIREE DE SOUTIEN AU FESTIVAL LES ENTRELACÉS Mayenne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Mayenne Co
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