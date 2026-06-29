Soirée de vernissage – exposition Soraya Meunier Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris vendredi 25 septembre 2026.

Elle parlera de ses œuvres exposées dans la salle d’animation de la bibliothèque au cours d’une soirée de vernissage exceptionnelle et échangera avec les participant·e·s autour d’un buffet.

alias sow.cyan

Venez à la rencontre de Soraya Meunier, artiste photographe sur cyanotype.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T18:00:00+02:00_2026-09-25T20:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



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