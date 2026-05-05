Soirée débat avec Isée Bernateau et Laurence Kahn autour de « La Vérité de l’histoire », Librairie Compagnie, PARIS
Soirée débat avec Isée Bernateau et Laurence Kahn autour de « La Vérité de l’histoire », Librairie Compagnie, PARIS jeudi 21 mai 2026.
Soirée débat avec Isée Bernateau et Laurence Kahn autour de « La Vérité de l’histoire » Jeudi 21 mai, 20h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T23:59:00+02:00
Venez découvrir « La Vérité de l’histoire » publié aux Éditions PUF Petite Bibliothèque De Psychanalyse.
Présentation par : Caroline Thompson
Au programme : discussion et signature.
Entrée libre – Livre en vente sur place.
Photographies © Droits réservés
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-debat-avec-isee-bernateau-et-laurence-kahn-autour-de-la-verite-de-lhistoire-1987811241935 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireLaveritedelhistoire »}]
Venez découvrir « La Vérité de l’histoire » publié aux Éditions PUF Petite Bibliothèque De Psychanalyse. Présentation par : Caroline Thompson Au programme : discussion et signature.Ent … Rencontre-Dédicace
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