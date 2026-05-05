Soirée débat avec Isée Bernateau et Laurence Kahn autour de « La Vérité de l’histoire », Librairie Compagnie, PARIS

Soirée débat avec Isée Bernateau et Laurence Kahn autour de « La Vérité de l’histoire » Jeudi 21 mai, 20h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T23:59:00+02:00

Venez découvrir « La Vérité de l’histoire » publié aux Éditions PUF Petite Bibliothèque De Psychanalyse.

Présentation par : Caroline Thompson

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographies © Droits réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-debat-avec-isee-bernateau-et-laurence-kahn-autour-de-la-verite-de-lhistoire-1987811241935 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireLaveritedelhistoire »}]

Venez découvrir « La Vérité de l’histoire » publié aux Éditions PUF Petite Bibliothèque De Psychanalyse. Présentation par : Caroline Thompson Au programme : discussion et signature.Ent … Rencontre-Dédicace