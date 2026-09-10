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Soirée-débat LA DERNIERE PATIENTE, Le Sélect, Antony

jeudi 17 septembre 2026 · Le Sélect · Antony

Soirée-débat LA DERNIERE PATIENTE, Le Sélect, Antony

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Le Sélect
Adresse
10, avenue de la Division Leclerc, Antony
Ville
92160 Antony
Département
Hauts-de-Seine

Soirée-débat LA DERNIERE PATIENTE Jeudi 17 septembre, 20h30 Le Sélect Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:30:00+02:00

Rencontre avec le comédien

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France http://www.leselect.ville-antony.fr
Soirée-débat / rencontre

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