Soirée débat La forêt durable Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau
Soirée débat La forêt durable Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau vendredi 17 avril 2026.
La Forest-Landerneau
Soirée débat La forêt durable
Route de Beg Ar Groas Café de la gare La Forest-Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17 20:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Conférence de Franck Robert Ancien garde forestier et enseignant en techniques forestières.
La forêt durable, on y réfléchit ensemble? .
Route de Beg Ar Groas Café de la gare La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80
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English : Soirée débat La forêt durable
L’événement Soirée débat La forêt durable La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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