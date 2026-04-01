Soirée débat La forêt durable Route de Beg Ar Groas La Forest-Landerneau

La Forest-Landerneau

Soirée débat La forêt durable

Route de Beg Ar Groas Café de la gare La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17 20:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Conférence de Franck Robert Ancien garde forestier et enseignant en techniques forestières.

La forêt durable, on y réfléchit ensemble? .

Route de Beg Ar Groas Café de la gare La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 20 20 80

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English : Soirée débat La forêt durable

L’événement Soirée débat La forêt durable La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS