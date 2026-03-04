Soirée-Débat LE CRIME DU 3e ETAGE, Le Sélect, Antony

Soirée-Débat LE CRIME DU 3e ETAGE Vendredi 13 mars, 20h30 Le Sélect Hauts-de-Seine

Rencontre avec le réalisateur Rémi Bezançon

Le Sélect 10, avenue de la Division Leclerc, Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France

Soirée-débat / rencontre Le Sélect Soirée-Débat LE CRIME DU 3e ETAGE