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AGENDA · Locminé

Soirée débat Une page vite tournée Locminé

jeudi 17 septembre 2026 · Locminé

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue Jean Marie Lamennais
Ville
56500 Locminé
Département
Morbihan
Tarif

Locminé

Soirée débat Une page vite tournée

Rue Jean Marie Lamennais Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17 22:30:00

Date(s) :
2026-09-17

Soirée-débats de 20h30-22h30
28 mai 2025, fin du procès. 20 ans de réclusion, 312 victimes entre 1985 et 2017 . Et la page est tournée, très vite. Pourtant des interrogations subsistent que le collectif des victimes a décidé de dénoncer. Ce procès a t’il changé quelque chose ? Quelles défaillances, à quels niveaux ?   .

Rue Jean Marie Lamennais Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 16 40 30 83 

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English :

L’événement Soirée débat Une page vite tournée Locminé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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