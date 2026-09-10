Soirée débat Une page vite tournée Locminé
jeudi 17 septembre 2026 · Locminé
Informations pratiques
Locminé
Soirée débat Une page vite tournée
Rue Jean Marie Lamennais Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17 22:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Soirée-débats de 20h30-22h30
28 mai 2025, fin du procès. 20 ans de réclusion, 312 victimes entre 1985 et 2017 . Et la page est tournée, très vite. Pourtant des interrogations subsistent que le collectif des victimes a décidé de dénoncer. Ce procès a t’il changé quelque chose ? Quelles défaillances, à quels niveaux ? .
Rue Jean Marie Lamennais Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 16 40 30 83
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English :
L’événement Soirée débat Une page vite tournée Locminé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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