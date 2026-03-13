Soirée découverte de jeunes talents Cernay
samedi 30 janvier 2027 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Soirée découverte de jeunes talents
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-30 20:00:00
fin : 2027-01-30
Date(s) :
2027-01-30
Le Lions Club offre une scène aux talents en devenir, un tremplin pour de jeunes musiciens, chanteurs, magiciens, danseurs, humoristes…
Venez assister à la soirée de découverte de jeunes talents qui il y a quelques années de cela, a révélé le désormais célèbre Claudio Capéo ! Le Lions Club offre une scène aux talents en devenir, un tremplin pour de jeunes musiciens, groupes de musiciens, chanteurs, magiciens, danseurs, humoristes… .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 43 79 lcthanncernay@gmail.com
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English :
The Lions Club provides a stage for emerging talent, a springboard for young musicians, singers, magicians, dancers, comedians…
L’événement Soirée découverte de jeunes talents Cernay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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