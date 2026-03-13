Informations pratiques

Cernay

Soirée découverte de jeunes talents

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-30 20:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Le Lions Club offre une scène aux talents en devenir, un tremplin pour de jeunes musiciens, chanteurs, magiciens, danseurs, humoristes…

Venez assister à la soirée de découverte de jeunes talents qui il y a quelques années de cela, a révélé le désormais célèbre Claudio Capéo ! Le Lions Club offre une scène aux talents en devenir, un tremplin pour de jeunes musiciens, groupes de musiciens, chanteurs, magiciens, danseurs, humoristes… .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 43 79 lcthanncernay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lions Club provides a stage for emerging talent, a springboard for young musicians, singers, magicians, dancers, comedians…

L’événement Soirée découverte de jeunes talents Cernay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay