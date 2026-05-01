Soirée dégustation de vins La Valouse Orgelet
Soirée dégustation de vins La Valouse Orgelet vendredi 8 mai 2026.
Orgelet
Soirée dégustation de vins
La Valouse 12 Rue des Fossés Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Soirée Dégustation de Vins à La Valouse le vendredi 8 mai à partir de 18h.
Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la découverte et de la convivialité ! Sélection du Domaine Joseph Dorbon de Vadans
Entrée libre.
Planches de charcuteries & fromages, fritures… disponible sur place à la carte. Ou encore un bon repas dans notre restaurant. .
La Valouse 12 Rue des Fossés Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 54 80
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English : Soirée dégustation de vins
L’événement Soirée dégustation de vins Orgelet a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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