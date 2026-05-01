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Soirée dégustation de vins La Valouse Orgelet

Soirée dégustation de vins La Valouse Orgelet vendredi 8 mai 2026.

Lieu : La Valouse

Adresse : 12 Rue des Fossés

Ville : 39270 Orgelet

Département : Jura

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Orgelet

Soirée dégustation de vins

La Valouse 12 Rue des Fossés Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Soirée Dégustation de Vins à La Valouse le vendredi 8 mai à partir de 18h.

Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la découverte et de la convivialité ! Sélection du Domaine Joseph Dorbon de Vadans

Entrée libre.

Planches de charcuteries & fromages, fritures… disponible sur place à la carte. Ou encore un bon repas dans notre restaurant.   .

La Valouse 12 Rue des Fossés Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 54 80 

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English : Soirée dégustation de vins

L’événement Soirée dégustation de vins Orgelet a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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