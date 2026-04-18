Soirée dégustation Maison du Vigneron Lons-le-Saunier
Soirée dégustation Maison du Vigneron Lons-le-Saunier jeudi 21 mai 2026.
Lons-le-Saunier
Soirée dégustation
Maison du Vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 20:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Thème Bourgognes rouges
– 5 vins dégustés avec accompagnement
– Moins 15% sur les vins dégustés
Pensez dès aujourd’hui à réserver votre place en vue de cette soirée qui se déroule toujours dans une ambiance conviviale ! Sur inscription, 11 places maximum. .
Maison du Vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 44 60 laurent.lacques@maisonduvigneron.fr
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English : Soirée dégustation
L’événement Soirée dégustation Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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