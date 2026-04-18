Soirée dégustation Maison du Vigneron Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Soirée dégustation

Maison du Vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 20:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Thème Bourgognes rouges

– 5 vins dégustés avec accompagnement

– Moins 15% sur les vins dégustés

Pensez dès aujourd’hui à réserver votre place en vue de cette soirée qui se déroule toujours dans une ambiance conviviale ! Sur inscription, 11 places maximum. .

Maison du Vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 44 60 laurent.lacques@maisonduvigneron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée dégustation

L’événement Soirée dégustation Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION