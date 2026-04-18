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Soirée dégustation Maison du Vigneron Lons-le-Saunier

Soirée dégustation Maison du Vigneron Lons-le-Saunier jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Maison du Vigneron

Adresse : 23 Rue du Commerce

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Soirée dégustation

Maison du Vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 20:30:00

Date(s) :
2026-05-21

Thème Bourgognes rouges
– 5 vins dégustés avec accompagnement
– Moins 15% sur les vins dégustés

Pensez dès aujourd’hui à réserver votre place en vue de cette soirée qui se déroule toujours dans une ambiance conviviale ! Sur inscription, 11 places maximum.   .

Maison du Vigneron 23 Rue du Commerce Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 44 60  laurent.lacques@maisonduvigneron.fr

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English : Soirée dégustation

L’événement Soirée dégustation Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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