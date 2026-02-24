Soirée des Zingués Punk’n’World Fest Villebois-Lavalette

Soirée des Zingués Punk’n’World Fest

Salle des Fêtes Villebois-Lavalette Charente

Début : 2026-05-02 18:30:00

fin : 2026-05-02

2026-05-02

Buvette et restauration concours de déguisement Friperie Dancefloor

Salle des Fêtes Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 34 57 punknworldfest@gmail.com

English : Soirée des Zingués Punk’n’World Fest

Refreshments and food fancy dress competition Second-hand clothes shop Dance floor

