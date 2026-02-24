Soirée des Zingués Punk’n’World Fest Villebois-Lavalette
Salle des Fêtes Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Début : 2026-05-02 18:30:00
fin : 2026-05-02
2026-05-02
Buvette et restauration concours de déguisement Friperie Dancefloor
Salle des Fêtes Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 34 57 punknworldfest@gmail.com
English : Soirée des Zingués Punk’n’World Fest
Refreshments and food fancy dress competition Second-hand clothes shop Dance floor
L’événement Soirée des Zingués Punk’n’World Fest Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme du Sud Charente