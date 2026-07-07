Soirée d’été à la Houssaye La Houssaye Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Soirée d’été à la Houssaye

La Houssaye Jardins de la Houssaie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 18.9 – 18.9 – 18.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

Profitez d’une déambulation culturelle et musicale en plein air lors des soirées d’été organisées au cœur des jardins du Domaine de la Houssaye.

Les propriétaires du Domaine de la Houssaye vous ouvrent leurs portes pour partager un moment convivial axé sur le patrimoine historique et musical local. Cet événement propose de découvrir l’histoire du site à travers des échanges directs avec ses hôtes.

Le programme de chaque soirée débute par un accueil entre 18h et 19h. Les visiteurs peuvent ensuite flâner librement dans le parc pour découvrir

– Les jardins et la serre du XIXe siècle

– Une exposition de photographies inédites du domaine et du village de Saint-Laurent-du-Mottay, couvrant la période de 1890 à 1930

– Des véhicules de collection exposés dans le parc

– Des parenthèses musicales rendant hommage au compositeur Jules-Auguste Bordier de la Houssaye, interprétées au violon, au piano et par une mezzo-soprano

Durant la soirée, un plateau apéro (comprenant une boisson et une tartinade végétale ou classique) est fourni pour s’installer à l’ombre des arbres. La clôture de l’événement s’effectue au coucher du soleil, vers 22h.

Réservation en ligne obligatoire avant le 3 juillet 2026. .

La Houssaye Jardins de la Houssaie Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 14 40 69 aline@marlow.fr

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English :

Enjoy a cultural and musical stroll in the open air during the summer evenings held in the heart of the Domaine de la Houssaye gardens.

L’événement Soirée d’été à la Houssaye Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges