Soirée d’été Afterwork à la Fruitière vinicole de Voiteur Parking Fruitière Vinicole de Voiteur Voiteur

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Voiteur

Soirée d’été Afterwork à la Fruitière vinicole de Voiteur

Parking Fruitière Vinicole de Voiteur 60 rue de Nevy Voiteur Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Imaginez…

Un verre à la main ,

Une planche à partager,

Une douce soirée d’été,

Sous les coteaux jurassiens,

Et une ambiance musicale pour accompagner le coucher du soleil aussi bien que la fin de votre semaine

C’est ce que nous vous proposons lors de notre Soirée d’été Afterwork à la Fruitière de Voiteur.

Entre amis, en famille ou avec vos collègues, prenez le temps de vous retrouver, de savourer et de profiter d’un moment simple et authentique au pied du vignoble de Château Chalon.

Réservez la date, on vous attend pour partager cette belle soirée d’été ! .

Parking Fruitière Vinicole de Voiteur 60 rue de Nevy Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 21 29 vclerc@fvv.fr

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English : Soirée d’été Afterwork à la Fruitière vinicole de Voiteur

L’événement Soirée d’été Afterwork à la Fruitière vinicole de Voiteur Voiteur a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme JurAbsolu