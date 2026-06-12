Soirée d’été des ados Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont vendredi 3 juillet 2026.

Saint-Just-Malmont

Soirée d’été des ados

Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Ton rendez-vous fun de l’année !

Envie de bouger, de rigoler, de rencontrer du monde et de passer de bons moments entre jeunes ?

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Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr

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English :

Your fun event of the year!

Want to get moving, have a laugh, meet new people and have a good time with other young people?

L’événement Soirée d’été des ados Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Loire Semène