Soirée d’été des ados Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont
Soirée d’été des ados Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Just-Malmont
Soirée d’été des ados
Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Ton rendez-vous fun de l’année !
Envie de bouger, de rigoler, de rencontrer du monde et de passer de bons moments entre jeunes ?
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Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr
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English :
Your fun event of the year!
Want to get moving, have a laugh, meet new people and have a good time with other young people?
L’événement Soirée d’été des ados Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Loire Semène
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