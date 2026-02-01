Vide grenier de l’Étoile Gymnique Saint-Just-Malmont

Vide grenier de l’Étoile Gymnique Saint-Just-Malmont dimanche 14 juin 2026.

Vide grenier de l’Étoile Gymnique

Ancien stade Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-06-14
Vide grenier proposé par l’Étoile Gymnique.
Ancien stade Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   etoilegymnique43@gmail.com

English :

Garage sale organized by the Étoile Gymnique.

L’événement Vide grenier de l’Étoile Gymnique Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène