Fête de la musique Saint-Just-Malmont
Fête de la musique Saint-Just-Malmont vendredi 19 juin 2026.
Fête de la musique
Centre-bourg Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique organisé par la municipalité.
Bar et restauration sur place par le Sou des Écoles Publique.
.
Centre-bourg Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13
English :
Music festival organized by the municipality.
Bar and catering provided by the Sou des Écoles Publique.
