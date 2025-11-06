Fête de la musique Saint-Just-Malmont

Fête de la musique

Centre-bourg Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique organisé par la municipalité.

Bar et restauration sur place par le Sou des Écoles Publique.

Centre-bourg Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13

English :

Music festival organized by the municipality.

Bar and catering provided by the Sou des Écoles Publique.

