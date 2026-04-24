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Forum des associations Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont

Forum des associations Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Rue des anciens combattants d'Afrique du Nord

Adresse : Gymnase N°1

Ville : 43240 Saint-Just-Malmont

Département : Haute-Loire

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Saint-Just-Malmont

Forum des associations

Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase N°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

La commission Sport et Associations organise le forum des associations.
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Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase N°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13  mairie@saintjustmalmont.fr

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English :

The Sports and Associations Committee organizes the Associations Forum.

L’événement Forum des associations Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène

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