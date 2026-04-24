Soirée familiale Salle de Malmont Saint-Just-Malmont

Saint-Just-Malmont

Soirée familiale

Salle de Malmont Rue Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’APE de Malmont organise sa soirée familiale à la salle de Malmont.

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Salle de Malmont Rue Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apemalmont@gmail.com

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English :

The APE de Malmont organizes its family evening at the Salle de Malmont.

L’événement Soirée familiale Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène