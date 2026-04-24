Soirée familiale Salle de Malmont Saint-Just-Malmont
Soirée familiale Salle de Malmont Saint-Just-Malmont samedi 4 juillet 2026.
Saint-Just-Malmont
Soirée familiale
Salle de Malmont Rue Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’APE de Malmont organise sa soirée familiale à la salle de Malmont.
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Salle de Malmont Rue Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apemalmont@gmail.com
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English :
The APE de Malmont organizes its family evening at the Salle de Malmont.
L’événement Soirée familiale Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène
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