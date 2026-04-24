Kermesse de l’école Don Bosco Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont

Saint-Just-Malmont

Kermesse de l’école Don Bosco

Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Kermesse de l’école Don Bosco.

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Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Don Bosco school fair.

L’événement Kermesse de l’école Don Bosco Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène