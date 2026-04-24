Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Kermesse de l’école Don Bosco Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont

Kermesse de l’école Don Bosco Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Rue des anciens combattants d'Afrique du Nord

Adresse : Gymnase n°1

Ville : 43240 Saint-Just-Malmont

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Saint-Just-Malmont

Kermesse de l’école Don Bosco

Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Kermesse de l’école Don Bosco.
  .

Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don Bosco school fair.

L’événement Kermesse de l’école Don Bosco Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène

À voir aussi à Saint-Just-Malmont (Haute-Loire)