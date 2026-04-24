Animation de fin d’année de Just Trail Rue du Stade Saint-Just-Malmont
Animation de fin d’année de Just Trail Rue du Stade Saint-Just-Malmont samedi 27 juin 2026.
Saint-Just-Malmont
Animation de fin d’année de Just Trail
Rue du Stade Ancien stade Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Just Trail vous propose une animation pour la fin d’année. Repli au Gymnase N°1 en cas de mauvais temps.
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Rue du Stade Ancien stade Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Just Trail proposes an end-of-year event. Fallback to Gymnasium N°1 in case of bad weather.
L’événement Animation de fin d’année de Just Trail Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène
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