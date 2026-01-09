Soirée disco/années 80 Châtillon-sur-Loire
Soirée disco/années 80 Châtillon-sur-Loire samedi 25 juillet 2026.
Soirée disco/années 80
camping l’Ecluse des Combles Châtillon-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-07-25 19:00:00
L’association Les prés Fêtards organise une soirée Disco le 25 juillet au camping l’Ecluse des Combles avec buvette et restauration sur place. Pensez à réserver au 06 38 84 47 23.
camping l’Ecluse des Combles Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 38 84 47 23
English :
The Les prés Fêtards association is organizing a Disco evening on July 26 at the l’Ecluse des Combles campsite, with refreshments and catering on site. Call 06 38 84 47 23 to book.
L’événement Soirée disco/années 80 Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX