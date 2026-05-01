soirée DJ années 70/80 et repas paëlla Camping Suze Luxe Nature Suze-la-Rousse
soirée DJ années 70/80 et repas paëlla Camping Suze Luxe Nature Suze-la-Rousse samedi 16 mai 2026.
Suze-la-Rousse
soirée DJ années 70/80 et repas paëlla
Camping Suze Luxe Nature 110 chemin du camping Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Au menu Formule Paëlla + tarte aux pommes et soirée animée par un DJ sur les musiques des années 70 et 80.
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Camping Suze Luxe Nature 110 chemin du camping Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 15 26 81
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English :
On the menu: Paëlla + apple pie and an evening with a DJ playing music from the 70s and 80s.
L’événement soirée DJ années 70/80 et repas paëlla Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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