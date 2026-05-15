Brioude

Soirée DJ

Place du Postel Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée DJ avec Milenia DJ

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Place du Postel Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00

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English :

DJ night with Milenia DJ

L’événement Soirée DJ Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne