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Soirée DJ Brioude

Soirée DJ Brioude mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place du Postel

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Brioude

Soirée DJ

Place du Postel Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Soirée DJ avec Milenia DJ
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Place du Postel Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 

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English :

DJ night with Milenia DJ

L’événement Soirée DJ Brioude a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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