SOIREE DJ FETE DES BELGES Fanny Rinaldi Visan
SOIREE DJ FETE DES BELGES Fanny Rinaldi Visan mardi 21 juillet 2026.
Visan
SOIREE DJ FETE DES BELGES
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
FÊTE NATIONALE BELGE AU CAMPING DE L’HÉREIN
Salade fraîcheur
Ballottine de volaille
Écrasé de pommes de terre
Dessert
Vin à volonté
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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com
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English :
BELGIAN NATIONAL DINNER AT THE CAMPING DE L’HÉREIN
Fresh Salad
Chicken Ballottine
Mashed Potatoes
Dessert
Wine as desired
L’événement SOIREE DJ FETE DES BELGES Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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