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SOIREE DJ FETE DES BELGES Fanny Rinaldi Visan

SOIREE DJ FETE DES BELGES Fanny Rinaldi Visan mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Fanny Rinaldi

Adresse : Camping de l'Hérein

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 22 22

Visan

SOIREE DJ FETE DES BELGES

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

FÊTE NATIONALE BELGE AU CAMPING DE L’HÉREIN
Salade fraîcheur
Ballottine de volaille
Écrasé de pommes de terre
Dessert
Vin à volonté
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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99  accueil@campingvisan.com

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English :

BELGIAN NATIONAL DINNER AT THE CAMPING DE L’HÉREIN
Fresh Salad
Chicken Ballottine
Mashed Potatoes
Dessert
Wine as desired

L’événement SOIREE DJ FETE DES BELGES Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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