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Soirée DJ Guest Darko -Le Mamão route d’Alixan Bourg-de-Péage

Soirée DJ Guest Darko -Le Mamão route d’Alixan Bourg-de-Péage samedi 13 juin 2026.

Lieu : route d’Alixan

Adresse : Mamão

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bourg-de-Péage

Soirée DJ Guest Darko -Le Mamão

route d’Alixan Mamão Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Place aux rythmes shatta & afro.
Des sons puissants, une énergie caliente et une ambiance qui promet de faire vibrer le dancefloor jusqu’à la dernière note!
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route d’Alixan Mamão Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85  contact@mamao.fr

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English :

Make way for shatta & afro rhythms.
Powerful sounds, caliente energy and an atmosphere that promises to rock the dancefloor to the very last note!

L’événement Soirée DJ Guest Darko -Le Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme

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