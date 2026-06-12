Soirée DJ Guest Darko -Le Mamão route d’Alixan Bourg-de-Péage
Soirée DJ Guest Darko -Le Mamão route d’Alixan Bourg-de-Péage samedi 13 juin 2026.
Bourg-de-Péage
Soirée DJ Guest Darko -Le Mamão
route d’Alixan Mamão Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Place aux rythmes shatta & afro.
Des sons puissants, une énergie caliente et une ambiance qui promet de faire vibrer le dancefloor jusqu’à la dernière note!
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route d’Alixan Mamão Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
Make way for shatta & afro rhythms.
Powerful sounds, caliente energy and an atmosphere that promises to rock the dancefloor to the very last note!
L’événement Soirée DJ Guest Darko -Le Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme
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