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AGENDA · Bourg-de-Péage

Soirée Dj Jabal Triple Five Bourg-de-Péage

vendredi 10 juillet 2026 · Triple Five · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Triple Five
Adresse
430 allée du Royans
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Tarif

Bourg-de-Péage

Soirée Dj Jabal

Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Envie de gros son et d’une ambiance de folie? Rdv au Triple Five avec Dj Jabal!
Son Dj dès 19 h pour vous faire patienter en music avant le show case afro, ragga danse soul et reggatton shatta!
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Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76 

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English :

Want some loud music and a wild atmosphere? Head to Triple Five with DJ Jabal!
He’ll be spinning starting at 7 p.m. to keep you entertained with music before the Afro, ragga, dance soul, and reggaeton showcase!

L’événement Soirée Dj Jabal Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme

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