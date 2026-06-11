Soirée DJ Jerem Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Informations pratiques

Étoile-sur-Rhône

Soirée DJ Jerem

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Préparez vos tenues flashy et vos sneakers, DJ Jerem vous propulse dans une soirée 100% musique moderne electro dancefloor !

Au programme du son qui bouge, beats entraînants et danse sans limite pour une Fiesta Party inoubliable !

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Get your flashy outfits and sneakers ready—DJ Jerem is taking you on a night of 100% modern electro dancefloor music!

On the agenda: energetic tunes, catchy beats, and nonstop dancing for an unforgettable Fiesta Party!

L’événement Soirée DJ Jerem Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme