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Soirée DJ SET GREG ASCORI Le paddock Amnéville Amnéville

dimanche 20 septembre 2026 · Le paddock Amnéville · Amnéville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Le paddock Amnéville
Adresse
2 Rue de l'Europe
Ville
57360 Amnéville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Amnéville

Soirée DJ SET GREG ASCORI

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 22:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le Paddock passe en mode club pour une nouvelle nuit rythmée par Greg Ascori !
Ambiance électro, deep house & sons festifs prépare-toi à danser jusqu’à la fermeture dans un cadre vibrant et stylé.Tout public
0  .

Le paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99  contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Le Paddock goes clubbing for a new night with Greg Ascori!
Electro, deep house & festive sounds: get ready to dance until closing time in a vibrant and stylish setting.

L’événement Soirée DJ SET GREG ASCORI Amnéville a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION AMNEVILLE

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