Soirée DJ WEEZY au 109 Sainte-Savine
Soirée DJ WEEZY au 109 Sainte-Savine samedi 18 avril 2026.
Sainte-Savine
Soirée DJ WEEZY au 109
Le 109 Sainte-Savine Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18 01:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Au programme une sélection Hip-hop, RnB, Afro et Latino pour une nuit placée sous le signe de l’énergie et de la danse.
Réservation fortement conseillée ! .
Le 109 Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 39 58 39 39
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English :
L’événement Soirée DJ WEEZY au 109 Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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