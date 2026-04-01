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Soirée DJ WEEZY au 109 Sainte-Savine

Soirée DJ WEEZY au 109 Sainte-Savine

Soirée DJ WEEZY au 109 Sainte-Savine samedi 18 avril 2026.

Adresse : Le 109

Ville : 10300 Sainte-Savine

Département : Aube

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Sainte-Savine

Soirée DJ WEEZY au 109

Le 109 Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18 01:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Au programme une sélection Hip-hop, RnB, Afro et Latino pour une nuit placée sous le signe de l’énergie et de la danse.

Réservation fortement conseillée !   .

Le 109 Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 39 58 39 39 

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English :

L’événement Soirée DJ WEEZY au 109 Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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