Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 L’Eden Eymet
samedi 26 septembre 2026 · L'Eden · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Vous commencez à connaître le rendez-vous…
Pour ouvrir cette nouvelle saison, nous vous invitons à une soirée à l’image de la saison sensible, surprenante et profondément conviviale.
Au programme, une carte blanche musicale portée par la flûte de Christian Plouvier, la harpe de Lucile Gallet-Delgrange, et une jeune voix qui viendra glisser quelques mots au creux de l’oreille.
Puis, en images, un aperçu de la saison à venir — juste ce qu’il faut pour éveiller la curiosité.
Et comme toujours, la soirée se prolonge autour d’une auberge espagnole dans le hall. On partage, on échange, on se retrouve.
Une soirée pour lancer la saison ensemble. .
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr
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English : Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027
L’événement Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Eymet a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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