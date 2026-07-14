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Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 L’Eden Eymet

samedi 26 septembre 2026 · L'Eden · Eymet

Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 L’Eden Eymet

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
L'Eden
Adresse
27 Avenue de la Bastide
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Vous commencez à connaître le rendez-vous…

Pour ouvrir cette nouvelle saison, nous vous invitons à une soirée à l’image de la saison sensible, surprenante et profondément conviviale.

Au programme, une carte blanche musicale portée par la flûte de Christian Plouvier, la harpe de Lucile Gallet-Delgrange, et une jeune voix qui viendra glisser quelques mots au creux de l’oreille.

Puis, en images, un aperçu de la saison à venir — juste ce qu’il faut pour éveiller la curiosité.

Et comme toujours, la soirée se prolonge autour d’une auberge espagnole dans le hall. On partage, on échange, on se retrouve.
Une soirée pour lancer la saison ensemble.   .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10  serviceculture@eymet-dordogne.fr

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English : Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027

L’événement Soirée d’ouverture de la saison culturelle 2026-2027 Eymet a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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