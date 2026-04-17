Soirée d’ouverture Saison 2026 Croisière Arles

Arles

Soirée d’ouverture Saison 2026

Samedi 18 avril 2026 à partir de 20h. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Pour cette soirée de réouverture, Les Suds s’emparent des platines de Croisière avec, au programme, guinguette, buvette et dancing !

Le duo ôpirianou,

formé sur un malentendu, vous fera passer d’une farandole à un pogo, d’un air des Balkans à une scansion venue du fond des âges, le tout dans une bonne humeur communicative digne des cabarets de Thessalonique.

Figure féminine émergente de la scène électronique algérienne,

La Louuve

puise son identité musicale dans un mélange d’influences allant du raï à l’électro maghrébine, en passant par les musiques afro-orientales. Dynamitant à l’électro des morceaux populaires qu’elle ambiance comme si vous étiez dans la chaleur humide d’un cabaret oranais, Faïza Lellou vous invite à danser avec elle jusqu’au bout de cette première nuit pour fêter le lancement de la saison ! .

Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52 contact@croisiere-arles.fr

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English :

For this reopening evening, Les Suds takes over the Croisière decks, with a program featuring guinguette, refreshments and dancing!

L’événement Soirée d’ouverture Saison 2026 Arles a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Arles