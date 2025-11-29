Soirée du 13 juillet à Vabre-Tizac Le Bas Ségala
Soirée du 13 juillet à Vabre-Tizac Le Bas Ségala lundi 13 juillet 2026.
Soirée du 13 juillet à Vabre-Tizac
Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Une soirée animée avec repas champêtre, feux d’artifices et bal disco.
.
Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 68 32 79 78 alexi.murat@gmail.com
English :
A lively evening with a country-style meal, fireworks and a disco ball.
L’événement Soirée du 13 juillet à Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)