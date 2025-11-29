Soirée du 13 juillet à Vabre-Tizac

Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – –

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Une soirée animée avec repas champêtre, feux d’artifices et bal disco.

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 68 32 79 78 alexi.murat@gmail.com

English :

A lively evening with a country-style meal, fireworks and a disco ball.

