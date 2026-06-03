Luz-Saint-Sauveur

Soirée du 15 Août

Place Saint-Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert, feu d’artifice et ambiance festive jusqu’au bout de la nuit

Prépare-toi à vivre une grande soirée d’été placée sous le signe de la fête et de la musique !

De 20h à 23h, le groupe MeløMix prendra possession de la scène pour un show explosif mêlant funk, disco, pop et hip-hop. Bien plus qu’un simple concert de reprises, MeløMix revisite les grands classiques avec énergie, groove et modernité pour faire chanter et danser toutes les générations.

Portés par des musiciens passionnés et une vraie complicité avec le public, les artistes transforment chaque prestation en un moment interactif, chaleureux et ultra festif. Une ambiance dynamique et conviviale idéale pour profiter pleinement de cette soirée du 15 août.

À la nuit tombée, le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel pour un moment magique et incontournable.

Et pour prolonger la fête, la soirée continuera ensuite avec Podium Adishatz aux platines pour te faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Une soirée festive, musicale et pleine de bonne humeur à partager ensemble !

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Place Saint-Clément LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Concert, fireworks and party all night long

Get ready for a great summer evening of festivities and music!

From 8pm to 11pm, the band MeløMix will take over the stage for an explosive show blending funk, disco, pop and hip-hop. Much more than a simple covers concert, MeløMix revisits the great classics with energy, groove and modernity to make all generations sing and dance.

Supported by passionate musicians and a real sense of complicity with the audience, the artists transform each performance into an interactive, warm and ultra-festive moment. A dynamic and convivial atmosphere, ideal for enjoying the evening of August 15 to the full.

At nightfall, the traditional fireworks display will light up the sky for a magical moment not to be missed.

And to keep the party going, the evening continues with Podium Adishatz on the decks, keeping you dancing into the night.

A festive, musical evening full of good cheer to share together!

L’événement Soirée du 15 Août Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Luz St Sauveur|CDT65