SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE & GRAND FEU D’ARTIFICE Canet-en-Roussillon jeudi 31 décembre 2026.

Canet-en-Roussillon

SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE & GRAND FEU D’ARTIFICE

Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 22:30:00

fin : 2026-12-31 23:59:00

Date(s) :

2026-12-31

Pour terminer 2026 et bien commencer 2027 en beauté !

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Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

To wrap up 2026 and start 2027 off right!

L’événement SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE & GRAND FEU D’ARTIFICE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-26 par CANET TOURISME