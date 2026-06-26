SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE & GRAND FEU D’ARTIFICE Canet-en-Roussillon
SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE & GRAND FEU D’ARTIFICE Canet-en-Roussillon jeudi 31 décembre 2026.
Canet-en-Roussillon
SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE & GRAND FEU D’ARTIFICE
Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 22:30:00
fin : 2026-12-31 23:59:00
Date(s) :
2026-12-31
Pour terminer 2026 et bien commencer 2027 en beauté !
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Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
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English :
To wrap up 2026 and start 2027 off right!
L’événement SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE & GRAND FEU D’ARTIFICE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-26 par CANET TOURISME
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