Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée du club taurin Mireille

Vendredi 28 août 2026 à partir de 21h30. Arènes des Saintes Maries de La Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

spectacle camarguais organisé par le Club Taurin Mireille

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Arènes des Saintes Maries de La Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com

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English :

Camargue-style show organized by the Mireille Bullfighting Club

L’événement Soirée du club taurin Mireille Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer