Soirée du club taurin Mireille Saintes-Maries-de-la-Mer
vendredi 28 août 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Soirée du club taurin Mireille
Vendredi 28 août 2026 à partir de 21h30. Arènes des Saintes Maries de La Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
spectacle camarguais organisé par le Club Taurin Mireille
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Arènes des Saintes Maries de La Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56 taureauxdessaintes@gmail.com
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English :
Camargue-style show organized by the Mireille Bullfighting Club
L’événement Soirée du club taurin Mireille Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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