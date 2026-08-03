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AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée du club taurin Mireille Saintes-Maries-de-la-Mer

vendredi 28 août 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Arènes des Saintes Maries de La Mer
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée du club taurin Mireille

Vendredi 28 août 2026 à partir de 21h30. Arènes des Saintes Maries de La Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

spectacle camarguais organisé par le Club Taurin Mireille
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Arènes des Saintes Maries de La Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 78 56  taureauxdessaintes@gmail.com

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English :

Camargue-style show organized by the Mireille Bullfighting Club

L’événement Soirée du club taurin Mireille Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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