Informations pratiques

Soirée du matrimoine : « Héritages au féminin, créations au présent »

Clôturé par le concert de MALKIJAH, Queen du Dancehall réunionnais Vendredi 18 septembre, 19h00 Théâtre Les Bambous La Réunion

Tarif non adhérent 13€ / Adhérent et réduit non adhérent* : 10 € / réduit adhérent* : 7 €

* Tarif réduit s’adresse aux moins de 30 ans, plus de 60 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap…

Tout public, à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

À la veille des Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, Le Théâtre Les Bambous et Le Bisik s’unissent à nouveau pour célébrer le Matrimoine : cet héritage culturel précieux transmis par les femmes. Une soirée artistique et engagée (lectures, projections, créations) qui sera clôturée en puissance par MALKIJAH, venue présenter en exclusivité les morceaux de son nouvel album « Forteresse ».

Un mot encore méconnu, le matrimoine, c’est cet héritage culturel transmis par les femmes. Ces voix qui ont écrit, composé, créé, imaginé, transmis et transformé le monde, souvent sans occuper la place qui leur revenait dans les livres d’histoire.

Buvette et restauration sur place

Théâtre Les Bambous 2 Rue Jean Moulin, 97470 Saint-Benoît, France Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion 262262503863 http://www.lesbambous.com [{« type »: « phone », « value »: « 0262503863 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0693633939 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bisik.re/malk »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lesbambous.com/spectacle?id_spectacle=1140&lng=1 »}] Incontournable, le théâtre des Bambous propose une centaine de rendez-vous publics annuels. Dédié aux écritures théâtrales contemporaines, c’est à la fois un lieu de diffusion et de création puisqu’en moyenne, les Bambous accueillent 3 compagnies par an pour des résidences d’au minimum 5 semaines.

À la veille des Journées Européennes du Patrimoine, Le Théâtre Les Bambous et Le Bisik s’unissent à nouveau pour célébrer le Matrimoine : cet héritage culturel précieux transmis par les femmes. Une «…

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