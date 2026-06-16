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Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Ménigoute Mairie de Ménigoute Ménigoute

Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Ménigoute Mairie de Ménigoute Ménigoute

Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Ménigoute Mairie de Ménigoute Ménigoute vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Mairie de Ménigoute

Adresse : 3 Place de la Mairie

Ville : 79340 Ménigoute

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Ménigoute

Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Ménigoute

Mairie de Ménigoute 3 Place de la Mairie Ménigoute Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Véritable succès populaire, les Soirées du Patrimoine de Gâtine sont devenues au fil des ans des rendez-vous incontournables de l’été en Gâtine poitevine.

De début juillet à début septembre, de nombreuses communes vous proposent de découvrir la beauté — et souvent la rareté — de leur patrimoine architectural et naturel, mis en lumière à l’occasion d’un spectacle musical de qualité.

Groupe musical Black Out Orchestra
Les Soirées du Patrimone de Gâtine sont co-organisées par les communes et le Carug.   .

Mairie de Ménigoute 3 Place de la Mairie Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   contact@soirees-patrimoine-gatine.fr

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English : Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Ménigoute

L’événement Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Ménigoute Ménigoute a été mis à jour le 2026-06-16 par CC Parthenay Gâtine

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