Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Ménigoute Mairie de Ménigoute Ménigoute vendredi 3 juillet 2026.

Ménigoute

Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Ménigoute

Mairie de Ménigoute 3 Place de la Mairie Ménigoute Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Véritable succès populaire, les Soirées du Patrimoine de Gâtine sont devenues au fil des ans des rendez-vous incontournables de l’été en Gâtine poitevine.

De début juillet à début septembre, de nombreuses communes vous proposent de découvrir la beauté — et souvent la rareté — de leur patrimoine architectural et naturel, mis en lumière à l’occasion d’un spectacle musical de qualité.

Groupe musical Black Out Orchestra

Les Soirées du Patrimone de Gâtine sont co-organisées par les communes et le Carug. .

Mairie de Ménigoute 3 Place de la Mairie Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@soirees-patrimoine-gatine.fr

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English : Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Ménigoute

L’événement Soirée du patrimoine de Gâtine 2026 Ménigoute Ménigoute a été mis à jour le 2026-06-16 par CC Parthenay Gâtine