Soirée Eclipse Solaire Sedan

Informations pratiques

Sedan

Soirée Eclipse Solaire

Parking quartier Résidence Ardenne Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le mercredi 12 août 2026, si la météo le permet, vous pourrez assister à une éclipse solaire partielle avec 90,1 % d’obscuration. Ce phénomène astronomique exceptionnel qui ne se reproduit que rarement est le premier depuis 1999 avec une telle ampleur en Europe. La prochaine éclipse totale qui traversera la France aura lieu en 2081.À cette occasion, la ville de Sedan, en partenariat avec Oméga-Ardennes Astronomie et Habitat 08, organise une Soirée Eclipse Solaire !Lunettes d’observation homologuées offertes dans la limite des stocks disponibles.Animation et observation avec Oméga-Ardennes AstronomieBuvette et petite restauration sur placeHoraires prévisionnels de l’éclipse partielle à Sedan Début de l’éclipse 19 h 20Maximum 20 h 15Fin de l’éclipse 21 h 07Pour rappel Une éclipse, qu’elle soit totale ou partielle, a lieu lorsque la Lune s’interpose entre la Terre et le Soleil, occultant ce dernier.L’observation du Soleil sans protection adaptée est dangereuse, même lorsqu’il est partiellement masqué par la Lune. Une exposition, même brève, peut provoquer des lésions irréversibles de la rétine. Pour observer l’éclipse en toute sécurité – Utilisez exclusivement des lunettes spéciales “éclipse” conformes à la norme ISO 12312-2.– Si vous observez avec des jumelles, un télescope ou un appareil photo, ceux-ci doivent impérativement être équipés d’un filtre solaire adapté, placé à l’avant de l’instrument.

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Parking quartier Résidence Ardenne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 00

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English :

On Wednesday, August 12, 2026, weather permitting, you will be able to witness a partial solar eclipse with 90.1% coverage. This exceptional astronomical phenomenon, which occurs only rarely, is the first of this magnitude in Europe since 1999. The next total eclipse to cross France will take place in 2081. To mark the occasion, the city of Sedan, in partnership with Omega-Ardennes Astronomie and Habitat 08, is organizing a Solar Eclipse Evening!Certified solar eclipse glasses will be provided while supplies last.Activities and observation with Omega-Ardennes Astronomy; refreshments and light snacks available on site. Estimated times for the partial eclipse in Sedan: Eclipse start: 7:20 p.m. Maximum: 8:15 p.m. End of the eclipse: 9:07 p.m. Reminder: An eclipse, whether total or partial, occurs when the Moon passes between the Earth and the Sun, blocking the Sun’s light.Looking at the Sun without proper protection is dangerous, even when it is partially obscured by the Moon. Even brief exposure can cause irreversible damage to the retina. To observe the eclipse safely:? Use only special “eclipse” glasses that comply with ISO 12312-2.? If you are observing with binoculars, a telescope, or a camera, these must be equipped with an appropriate solar filter attached to the front of the instrument.

L’événement Soirée Eclipse Solaire Sedan a été mis à jour le 2026-08-05 par Ardennes Tourisme