Visite guidée Les manufactures de textiles de la Meuse au Dijonval Sedan

Du XVIIᵉ siècle aux années 1960, la richesse de la ville repose sur la production de draps de laine, demandeuse d’eau. En suivant les rives de la Meuse, venez découvrir ce riche patrimoine urbain

.

From the 17th century to the 1960s, the town?s wealth was based on the water-intensive production of woollen cloth. Follow the banks of the Meuse to discover this rich urban heritage

