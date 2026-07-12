Musique au Kiosque RIDE A MILE Sedan
samedi 22 août 2026 · Sedan
Informations pratiques
Sedan
Musique au Kiosque RIDE A MILE
Jardin botanique de Sedan Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Mathilde Feat au concertina et à la flûte traversière en bois et Augustin Charlier au bouzouki réinterprètent des reels, jigs et autres airs traditionnels collectés au gré de leurs voyages et rencontres. L’alchimie des sonorités de leurs instruments façonne un univers musical à la fois intimiste et énergique.En cas de météo défavorable, les concerts se tiendront à l’Amphithéâtre Pierre Mendès France.Gratuit
.
Jardin botanique de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41
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English :
Mathilde, on the concertina and wooden transverse flute, and Augustin Charlier, on the bouzouki, reinterpret reels, jigs, and other traditional tunes they’ve collected during their travels and encounters. The alchemy of their instruments’ sounds creates a musical world that is both intimate and energetic.In case of inclement weather, the concerts will be held at the Pierre Mendès France Amphitheater. Free admission
L’événement Musique au Kiosque RIDE A MILE Sedan a été mis à jour le 2026-07-12 par Ardennes Tourisme
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