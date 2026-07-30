Informations pratiques

Sedan

Visite familiale Chefs-d’œuvre !

Château Fort de Sedan Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Visite familiale Rendez-vous Sedan de l’exposition Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes avec le livret-jeu (enfant à partir de 6 ans)Découvre les techniques de fabrication et de décor des armures puis réalise ton propre décor avec la technique du métal repoussé !Chefs-d’œuvre ! Huit armures exceptionnelles sont prêtées au Musée du château fort par le Musée de l’Armée (Invalides, à Paris), qui est actuellement en travaux. Elles proviennent de la galerie des Antiques du château fort, qui présentait la collection d’armes et d’armures des seigneurs puis princes de Sedan, connue sous le nom du cabinet d’armes des Bouillon-Turenne (XVIe -XIXe siècles). Exposition accessible avec le billet d’entrée au château fort.

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Château Fort de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

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English :

Family Tour %AB Sedan Event %BB of the exhibition %AB Masterpieces! Armor from the Princes’ Collection %BB: includes an activity booklet (for children %E0 ages 6 and up)Discover the techniques used to make and decorate armor, then create your own design using the metal repoussé technique! Masterpieces! Eight exceptional suits of armor have been loaned to the Castle Museum by the Army Museum (Les Invalides, Paris), which is currently undergoing renovations. They come from the Castle’s Gallery of Antiques, which once housed the collection of weapons and armor belonging to the lords and later princes of Sedan, known as the Bouillon-Turenne Armory (16th–19th centur). Admission to the exhibition is included with the entrance ticket to the castle.

L’événement Visite familiale Chefs-d’œuvre ! Sedan a été mis à jour le 2026-07-24 par Ardennes Tourisme