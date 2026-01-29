Sedan en pop-up ! Sedan
Office de tourisme 15 place d’Armes Sedan Ardennes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
6-18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Après une visite permettant de lire les différentes façades dans le centre ancien de Sedan, compose ta propre rue de Sedan, en pop-up et à l’aide de tampons.
Office de tourisme 15 place d’Armes Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
After a visit to read the different facades in Sedan?s old town center, create your own Sedan street, using pop-ups and stamps.
