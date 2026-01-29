Sedan en pop-up ! Sedan

Sedan en pop-up !

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

6-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Après une visite permettant de lire les différentes façades dans le centre ancien de Sedan, compose ta propre rue de Sedan, en pop-up et à l’aide de tampons.

English :

After a visit to read the different facades in Sedan?s old town center, create your own Sedan street, using pop-ups and stamps.

