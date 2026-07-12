Musique au Kiosque SOUL STRINGS Sedan
mercredi 26 août 2026 · Sedan
Informations pratiques
Sedan
Musique au Kiosque SOUL STRINGS
Jardin botanique de Sedan Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Ce duo acoustique basse (David De Julis) et chant- guitare (Olivier Nicart) propose une relecture subtilement Groovie et Chill des grands standards de la musique internationale. Tous les deux passionnés par les grooves chaleureux et les mélodies intemporelles, leur univers musical est à la croisée de la Soul , de la Pop et puise dans les sonorités emblématiques de Culture Club, de Bob Marley, des Bee Gees, ou encore The Cure.En cas de météo défavorable, les concerts se tiendront à l’Amphithéâtre Pierre Mendès France.Gratuit
.
Jardin botanique de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41
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English :
This acoustic duo—featuring bass (David De Julis) and vocals/guitar (Olivier Nicart)—offers a subtly “groovie” and “chill” take on the great classics of international music. Both passionate about warm grooves and timeless melodies, their musical world lies at the crossroadsof %AB Soul %BB and %AB Pop %BB and draws on the iconic sounds of Culture Club, Bob Marley, the Bee Gees, and The Cure.In case of inclement weather, the concerts will be held at the Pierre Mendès France Amphitheater. Free admission
L’événement Musique au Kiosque SOUL STRINGS Sedan a été mis à jour le 2026-07-12 par Ardennes Tourisme
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