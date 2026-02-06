Dans la peau de l’armurier

Château fort Sedan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Découvre les techniques de fabrication et de décor des armures puis réalise ton propre décor avec la technique du métal repoussé !

Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Discover the techniques used to make and decorate armor, then create your own decor using the repoussé metal technique!

L’événement Dans la peau de l’armurier Sedan a été mis à jour le 2026-02-02 par Ardennes Tourisme