Dans la peau de l’armurier Sedan
Dans la peau de l’armurier Sedan mercredi 26 août 2026.
Dans la peau de l’armurier
Château fort Sedan Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Découvre les techniques de fabrication et de décor des armures puis réalise ton propre décor avec la technique du métal repoussé !
.
Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the techniques used to make and decorate armor, then create your own decor using the repoussé metal technique!
L’événement Dans la peau de l’armurier Sedan a été mis à jour le 2026-02-02 par Ardennes Tourisme