Dans la peau de l’armurier Sedan

Dans la peau de l’armurier

Château fort Sedan Ardennes

Découvre les techniques de fabrication et de décor des armures puis réalise ton propre décor avec la technique du métal repoussé !
Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85  patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Discover the techniques used to make and decorate armor, then create your own decor using the repoussé metal technique!

