Visite guidée Les manufactures de textiles en centre-ville

1, rue du Ménil Sedan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Au XVIIᵉ siècle, Sedan devient un important centre de production textile. Le centre ancien regorge d’anciennes fabriques et d’hôtels particuliers des manufacturiers. Partez sur les traces de l’histoire textile à Sedan en découvrant ces lieux, gardiens du passé manufacturier de la ville.

.

1, rue du Ménil Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the 17th century, Sedan became a major textile production center. The old town is packed with old factories and manufacturers? mansions. Follow in the footsteps of Sedan?s textile history by discovering these sites, guardians of the town?s manufacturing past.

L’événement Visite guidée Les manufactures de textiles en centre-ville Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme