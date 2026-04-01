Cahors

Soirée Ecstatic dance Ascension

384 Chemin des Pierres Cahors Lot

Tarif : 45 – 45 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18

AVEC TOM NIKSO & NORA TURPAULT CRÉÉ EN FÉVRIER 2025 L’ECSTATIC DANCE C’EST QUOI ? L’Ecstatic Dance est bien plus qu’une simple soirée dansante c’est une plongée dans le corps pour goûter un espace de liberté, d’expression et de connexion

AVEC TOM NIKSO & NORA TURPAULT CRÉÉ EN FÉVRIER 2025 L’ECSTATIC DANCE C’EST QUOI ? L’Ecstatic Dance est bien plus qu’une simple soirée dansante c’est une plongée dans le corps pour goûter un espace de liberté, d’expression et de connexion. Ici, chaque mouvement qui nous traverse est juste. Grâce à des sets musicaux soigneusement conçus, les danseur.ses seront guidées à travers des ambiances sonores évolutives, inspirées, mêlant sonorités éclectiques, rythmes tribaux et textures électroniques. C’est un espace ouvert à tous.tes, sans prérequis en danse. Que vous soyez danseur.se expérimenté.e ou simple curieux.se, l’idée est de se laisser emporter par le voyage musical et de se laisser traverser par le mouvement. Vivez une expérience qui tend à libérer les tensions du quotidien et à vous exprimer grâce à la magie du mouvement authentique, dans un cadre sécurisé et bienveillant. Accédez à un état de transe où le corps et l’esprit ne font plus qu’un. (Sans alcool et sans substance).

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384 Chemin des Pierres Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 86 87 08 15 centrenoraturpault@gmail.com

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English :

WITH TOM NIKSO & NORA TURPAULT CREATED IN FEBRUARY 2025 WHAT IS ECSTATIC DANCE? Ecstatic Dance is much more than a simple dance party ; it’s a plunge into the body to experience a space of freedom, expression and connection

L’événement Soirée Ecstatic dance Ascension Cahors a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cahors Vallée du Lot