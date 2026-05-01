Soirée électro-pop avec Myd, Barbara Butch, Michel Hubert, Maïa (Festival Magnetik #5) Bernay

Bernay

Soirée électro-pop avec Myd, Barbara Butch, Michel Hubert, Maïa (Festival Magnetik #5)

Place Gustave Heon Bernay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Focus sur… MYD

Myd cultive une élégance décontractée, signature d’une French Touch nouvelle génération insolente, mutante, mais surtout jamais figée, comme l’a prouvé son premier album Born a Loser en 2021.

Porté par des tubes comme The Sun , ou Moving Men avec Mac DeMarco, cet opus l’a révélé au grand public, et sur scène, avec une nomination aux Victoires de la Musique (Révélation masculine), et un Olympia en ébullition.

Avec Mydnight , son nouvel album, Myd change de costume fini les flâneries en short de bain sur fond de pop solaire. Cette fois, c’est sous les stroboscopes qu’il donne rendez-vous. Treize titres pour embraser le dancefloor, dans la grande tradition des nuits qui déraillent entre euphorie collective et douce mélancolie.

Myd, c’est

– 117 000 followers sur Instagram

– plus d’1 million d’auditeurs par mois sur les plateformes de streaming

– des dizaines de millions de streams

– un nouvel album Mydnight (août 2025)

– la sortie du single All that glitters is not gold

– une tournée internationale

– une présence sur plusieurs festivals européens (Italie, Belgique, Espagne…)

Aux côtés de Myd, deux artistes se produiront sur scène, et un DJ enflammera le dancefloor entre les sets.

DJ et productrice parisienne incontournable de la scène électronique française, BARBARA BUTCH est connue pour ses sets énergiques mêlant house, disco, pop et funk, elle se produit dans de nombreux clubs, festivals et lieux prestigieux comme la Philharmonie de Paris. Artiste engagée, elle défend une fête inclusive et libre, tout en menant une carrière marquée par des projets musicaux, des collaborations artistiques et une participation remarquée à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’été de 2024 à Paris.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, MICHEL HUBERT n’a ni 80 ans ni les cheveux blancs. Il ne fait ni de la guitare ni du piano et il ne chante ni Les lacs du Connemara ni La groupie du pianiste . En réalité, il est à l’opposé de tout ce que vous imaginez. Imprévisible et versatile, son imagination est sans limite. Devant les foules, il se transforme et le public se transcende. Roi du spectacle, il met en scène ses morceaux grâce à des décors et costumes uniques. Véritable tourbillon d’énergie, impossible de rester assis !

DJ française, MAÏA transforme une épreuve personnelle la perte de la vue en force créative. Elle développe une technique de mix unique, guidée par l’écoute et le ressenti, qui l’amène à se produire dans des lieux comme le Festival de Cannes, le Mazette ou Ground Control. Ses sets, entre latino house et tech house, offrent un voyage sensoriel intense, une invitation au lâcher prise et à la fête, où seule compte l’énergie du moment. .

Place Gustave Heon Bernay 27300 Eure Normandie +33 2 32 43 50 06 magnetik@bernaynormandie.fr

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English : Soirée électro-pop avec Myd, Barbara Butch, Michel Hubert, Maïa (Festival Magnetik #5)

L’événement Soirée électro-pop avec Myd, Barbara Butch, Michel Hubert, Maïa (Festival Magnetik #5) Bernay a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay